Ganó un premio millonario en la lotería y una curiosa coincidencia en su nombre sorprendió a todos

Ganar la lotería ya es un hecho extraordinario, pero esta historia tiene un detalle increíble que sorprendió a muchos. Después de quedarse con un premio millonario, una mujer se volvió noticia por una curiosa coincidencia vinculada a su nombre.

La afortunada se llama Francine Fortune y consiguió un millón de dólares gracias a un raspadito instantáneo de la línea "50Extra".

La casualidad que despertó comentarios es que su apellido puede traducirse como "Fortuna", una palabra estrechamente vinculada con la suerte y los grandes premios, especialmente para quienes creen en las señales del destino.

Según informó la Lotería de Nueva York, el boleto ganador fue comprado en una licorería de Brooklyn, el distrito donde reside la mujer y uno de los numerosos puntos de venta habilitados para comprar tickets.

Tras conocerse la identidad de la afortunada, muchos usuarios en redes sociales bromearon con que su nombre anticipó el feliz desenlace de la historia.

Cuánta plata cobró la ganadora de la lotería

Según información difundida por la Lotería de Nueva York, Fortune eligió recibir el premio en un único pago. Tras los descuentos por impuestos, terminó llevándose a casa 416.325 dólares.

Se trata de una suma más que significativa. Tomando como referencia una cotización reciente del dólar en Argentina, el monto equivale a cerca de 595 millones de pesos.

Francine Fortune, la ganadora de la lotería que sorprendió a todos por su nombre "vinculado a la suerte".

Aunque la ganadora no brindó declaraciones públicas, la historia llamó la atención por la llamativa coincidencia entre su apellido y el golpe de suerte que le permitió quedarse con el premio millonario.

Desde la lotería también recordaron que las probabilidades de ganar el raspadito 50Extra son de 1 en 4,12. Además, informaron que todavía quedan disponibles dos premios grandes y cuatro premios de 2.500 dólares dentro de ese juego.

La Lotería de Nueva York es considerada la más grande de Norteamérica por volumen de ventas y recaudación. Parte de los fondos que genera se destina al financiamiento del sistema educativo público del estado.