Le regaló un boleto de lotería a su esposa jubilada por su "buena suerte" y ganó una fortuna: "Tenía razón"

Lo que empezó como un simple regalo terminó en una historia imposible de olvidar. Un hombre sorprendió a su esposa jubilada con un boleto de lotería porque estaba convencido de que ella tenía "buena suerte", y la intuición no le falló: ganó una fortuna.

La ganadora tiene 80 años y vive en Crewe, Cheshire, en Inglaterra, donde consiguió 333.333 libras en la Lotería de Código Postal. Aunque el pozo total alcanzaba el millón de libras, la plata fue repartida entre los tres afortunados.

La historia de Nancy Barkley también quedó atravesada por una tragedia familiar. La mujer, cuyo hermano fue asesinado durante un conocido robo años atrás, describió este inesperado golpe de suerte como algo "increíble".

"Le dije que ella era la afortunada. Parece que tenía razón", remarcó su esposo, Colin, de 69 años. Nancy, por su parte, deslizó que su hermano fallecido quizá tuvo algo que ver con la victoria.

David Whitby fue atacado durante el famoso Gran Robo del Tren de 1963. "Todos conocían los nombres de los ladrones, pero ahora la gente también se acuerda de mi hermano David. Y tal vez nos esté observando desde arriba hoy", expresó la mujer tras conocer la victoria.

Nancy Barkley, la mujer que ganó la lotería gracias a un boleto de regalo de su esposo.

Al ser consultada sobre lo que representaba este premio en su vida, señaló: "Esto es simplemente increíble. Nunca esperé una cantidad así. Pensé que 1000 libras... cualquier cosa por encima de eso es un extra. Esto es una gran ventaja".

Qué hará la jubilada con el premio millonario que ganó en la lotería

Lejos de imaginar una vida de lujos, Nancy Barkley y su esposo aseguran que el premio servirá para cumplir un objetivo mucho más simple y esperado: dejar de alquilar y comprar una casa propia. La pareja remarcó que nunca fueron "personas ostentosas" y que prefieren una vida tranquila.

La mujer, bisabuela de dos niños, trabajó durante años como cortadora en Chester Barrie, una histórica fábrica de ropa masculina que confeccionaba prendas utilizadas por miembros de la realeza, futbolistas y figuras de la Fórmula 1.

Al hablar sobre el destino del premio, Barkley explicó: "Solo vivimos de alquiler, así que esto lo cambia todo. Podemos comprar el bungalow que siempre hemos querido".

"No somos gente ostentosa. No bebemos y nos conformamos con cosas sencillas. Nos gusta salir a comer y hacer pequeñas escapadas", sumó.

La pareja había regresado hace poco a Crewe, después de pasar varios años retirada en Gales. Sin embargo, el deterioro de sus problemas de salud los llevó a mudarse nuevamente para estar más cerca de sus familiares.

El golpe de suerte tuvo lugar en la Lotería de Código Postal (Imagen ilustrativa).

Hace dos años, a la jubilada le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una lumpectomía. Aunque los médicos lograron quitarle el cáncer, más adelante sufrió una fuerte infección y complicaciones digestivas que agravaron su estado de salud.

"En un momento dado, pasé un mes entero casi sin comer ni beber. Terminé en el hospital con suero y antibióticos intravenosos", recordó.

Con el cuadro ya superado, Barkley aseguró que ahora espera disfrutar esta nueva etapa junto a su familia y aprovechar el inesperado premio que le cambió la vida.