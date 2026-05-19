Se adelantaron las lluvias, ¡pero de aciertos del Cronicazo! ¿Cuáles fueron los números que lideraron tableros en la Quiniela?

Pese a que hubo una jornada con sol, la lluvia de aciertos del Cronicazo se hizo presente: ¡Sí! Los números anticipados salieron en lo más alto de los tableros y acá hacemos el repaso.

¡Es que el Cronicazo lo anticipó! La "biblia de los apostadores", que trae toda la información para tentar a la "Diosa de la Suerte", metió varios aciertos esta semana. Repasá cada uno de ellos, acá.

Lluvia de aciertos del Cronicazo: ¿Cuáles fueron los números ganadores en la Quiniela?

La sección "Números y Destino", creadores del Cronicazo de la suerte, tiene los sesudos análisis de nuestros expertos que trajeron una lluvia de aciertos para estos días.

Por eso, la gran semana de nuestro querido Bolillero fue clave para que muchos de nuestros seguidores tengan una semana con los bolsillos llenos.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Porque la pegamos con el 98 (lavandera), de "Me Juego", al tope de pizarra en la matutina de la Lotería de la Ciudad; de "Los Sueños Sugieren" la metimos con el 86 (el humo), que encabezó en la nocturna de la Lotería de Córdoba; de "Tres para Ganar" salió el 82 (la pelea), que primereó en la vespertina de la Lotería de la Provincia; y también acertamos el 30 (Santa Rosa) y por duplicado, de "El Salvador", al tope de las pizarras en la matutina de la Lotería de Córdoba y nocturna de Ciudad.

Y para los seguidores de los "Signos", empezamos con el 56 (caída), de Piscis, en la previa de la lotería de la Ciudad; el 68 (sobrinos), de Aries, en la primera también de Ciudad; el 76 (llamas), de Aries, en la previa de Santa Fe y el 48 (muerto que habla), de Acuario, en la previa de la lotería de Córdoba.