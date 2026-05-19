En el escolaso, la Semana de Mayo también tiene sus fijas

La Semana de Mayo no sólo invita a mirar la historia grande de la Argentina: también puede ser una buena excusa para armar una jugada con perfume patrio.

En la previa del 25 de Mayo, Día de la Revolución, muchos apostadores buscan señales en las fechas, los protagonistas y los episodios que marcaron aquellos días de 1810. Y, como dice el dicho, el que se esfuerza y juega con responsabilidad... ¡puede ser premiado!

El primer número fuerte aparece solo: 25, por el día en que nació el primer gobierno patrio. Para la quiniela, puede transformarse en 0025, 0525 o incluso 2510, combinando la fecha con el año histórico.

Otro infaltable es el 1810, cifra madre de toda esta semana, ideal para quienes prefieren jugar números cargados de sentido.

La Semana de Mayo comenzó a tomar temperatura el 18, cuando llegaron las noticias que sacu- dieron al Virreinato.

De ahí salen el 0018 y el 1805, dos variantes con aire de antesala revoluciona- ria. El 22 también pide pista: fue el día del Cabildo Abierto, una de las jornadas clave del proceso.

Para los memoriosos, 0022 y 2205 pueden ser buenas fijas para seguir de cerca. El 24 tampoco queda afuera. Aquella jornada tuvo marchas, presiones y definiciones previas al gran desenlace.

En clave quinielera, 0024 y 2405 pueden acompañar a quienes buscan una cifra de transición, de esas que parecen venir avisando que algo importante está por pasar.

Y si hablamos de protagonistas, la Primera Junta abre otro abanico: 0009, por sus nueve integrantes, y 0510, por mayo de 1810, aparecen como combinaciones bien patrióticas.

También hay lugar para los símbolos. El Cabildo puede llevar al 0810, por el edificio que quedó asociado para siempre a la Revolución; la escarapela invita a mirar el 1812, año de su creación oficial; y la palabra "patria" puede empu- jar al 0525, uno de los preferidos cada vez que llega esta fecha.

La recomendación, claro, es armar una pequeña boleta con historia y no perder la cabeza. Una fija puede ser simpática, emotiva y divertida, pero siempre conviene jugar con medida, sin gastar de más y recordando que el azar no entiende de pró- ceres ni de feriados.

Esta semana, entre pastelitos, escarapelas y recuerdos escolares, la suerte también puede vestirse de ce- leste y blanco.