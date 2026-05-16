El Cronicazo para la quiniela del "finde" ya está acá: ¿Qué números recomienda la Gitana?

El Cronicazo de este fin de semana ya llegó para todos los apostadores que deseen probar su fortuna en la quiniela. La Gitana muestra los números más demorados, los más atrasados y los que salen con mayor frecuencia.

También, mirá la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" para descubrir tu cifra de la suerte según tu signo del zodiaco.

De paso, podés seguir los sorteos oficiales a través de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo del "finde" y los pálpitos de la Gitana para la quiniela



El gran elegido de esta edición para el bolillero es el "74". Lo acompañan el "27" en el rol de "El salvador", el "69" y el "92" como "Los posibles", y el "48" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" ratificó que el número de la suerte definitivo es el "11".

Ella llega junto al "05" como "La onda", el "23" como "Me juego" y el "54" como "La posta". En tanto, los "Tres para ganar" seleccionados para estas jornadas son el "06", el "87" y el "30". Finalmente, el universo de los sueños sugiere al "29", "82", "36" y "51" como las alternativas ideales.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "08".

(del 21/3 al 20/4): "08". Tauro (del 21/4 al 22/5): "90".

(del 21/4 al 22/5): "90". Géminis (del 23/5 al 21/6): "47".

(del 23/5 al 21/6): "47". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "52".

(del 22/6 al 21/7): "52". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "76".

(del 22/8 al 22/9): "76". Libra (del 23/9 al 22/10): "15".

(del 23/9 al 22/10): "15". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "28".

(del 23/10 al 21/11): "28". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "63".

(del 22/11 al 21/12): "63". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "14".

(del 22/12 al 20/1): "14". Acuario (del 21/1 al 19/2): "49".

(del 21/1 al 19/2): "49". Piscis (del 20/2 al 20/3): "81".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 16 de mayo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "9616". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "7" con 16 sorteos; decena, el "7" con 30 sorteos; unidad, el "1" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "03", el "56" y el "54", mientras que los más salidores, el "14", el "43" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 47 sorteos; decena, el "5" con 26 sorteos; unidad, el "2" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "26" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "77".

El Cronicazo de este sábado 16 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "7" con 27 sorteos; decena, el "9" con 26 sorteos; unidad, el "2" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "25" y el "14", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "6" con 21 sorteos; decena, el "6" con 23 sorteos; unidad, el "2" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "99" y el "95", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "5" con 21 sorteos; decena, el "2" con 33 sorteos; unidad, el "8" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "98". Los más salidores, el "04", el "10" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "2" con 34 sorteos; decena, el "8" con 16 sorteos; unidad, el "8" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "89" y el "13", y los más salidores, el "59", el "73" y el "50".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "1" con 32 sorteos; decena, el "4" con 34 sorteos; unidad, el "8" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "73" y el "53", y los más salidores, el "58", el "87" y el "08".