Llamá a la fortuna con el Cronicazo: conocé los números de la suerte que trae la Gitana para la quiniela

Este miércoles 13 de mayo, no dejes pasar la oportunidad de consultar el Cronicazo. En esta guía definitiva, la Gitana te acerca sus corazonadas basándose en los números más demorados, los que más se hacen esperar y aquellos que salen con mayor frecuencia en la quiniela.

Si buscás tentar al destino en juegos de lotería, repasá la tradicional sección "Me lo dijo una Gitana" para encontrar tu cifra personalizada según tu signo zodiacal.

¡No realices tu jugada sin antes consultar el Cronicazo! Asimismo, recordá que podés seguir los sorteos oficiales a través de las webs de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Tentá a la suerte este miércoles con el Cronicazo: los pálpitos de la Gitana para la quiniela





El gran elegido de esta edición para el bolillero es el "74". Lo acompañan el "27" en el rol de "El salvador", el "69" y el "92" como "Los posibles", y el "48" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" ratificó que el número de la suerte definitivo es el "11".

Ella llega junto al "05" como "La onda", el "23" como "Me juego" y el "54" como "La posta". En tanto, los "Tres para ganar" seleccionados para estas jornadas son el "06", el "87" y el "30". Finalmente, el universo de los sueños sugiere al "29", "82", "36" y "51" como las alternativas ideales.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!



Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "08".

(del 21/3 al 20/4): "08". Tauro (del 21/4 al 22/5): "90".

(del 21/4 al 22/5): "90". Géminis (del 23/5 al 21/6): "47".

(del 23/5 al 21/6): "47". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "52".

(del 22/6 al 21/7): "52". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "76".

(del 22/8 al 22/9): "76". Libra (del 23/9 al 22/10): "15".

(del 23/9 al 22/10): "15". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "28".

(del 23/10 al 21/11): "28". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "63".

(del 22/11 al 21/12): "63". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "14".

(del 22/12 al 20/1): "14". Acuario (del 21/1 al 19/2): "49".

(del 21/1 al 19/2): "49". Piscis (del 20/2 al 20/3): "81".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 13 de mayo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "8825". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "3" con 53 sorteos; decena, el "3" con 28 sorteos; unidad, el "0" con 11 sorteos. Los más atrasados son el "03", el "56" y el "54", mientras que los más salidores, el "14", el "19" y el "43".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 32 sorteos; decena, el "2" con 54 sorteos; unidad, el "4" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "02" y el "26". Los más salidores, el "43", el "23" y el "40".

El Cronicazo de este miércoles 13 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "7" con 21 sorteos; decena, el "9" con 20 sorteos; unidad, el "9" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "33", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 27 sorteos; decena, el "5" con 15 sorteos; unidad, el "0" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "95" y el "99", mientras que los más salidores, el "45", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "4" con 20 sorteos; decena, el "0" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 66 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "98". Los más salidores, el "04", el "10" y el "70".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 24 sorteos; decena, el "4" con 17 sorteos; unidad, el "6" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "13" y el "89", y los más salidores, el "59", el "04" y el "50".