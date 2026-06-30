La Abuela Escolaza anticipó el número que promete acompañar toda la semana en la Quiniela

La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, trajo su predicción semanal con una frase que ya recorre las boleterías. La referente del azar habló y los jugadores ya tienen el nuevo candidato para la Quiniela de los próximos días.

Para quienes sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, revisar las proyecciones de la Nona es un paso obligado antes de armar la boleta. La voz del Cronicazo comparte su recomendación directa para que ningún timbero deje pasar la oportunidad en los sorteos que vienen.

El número de la Abuela Escolaza para la Quiniela de la semana

La referente eligió el 14, conocido en la pizarra clásica como "El Borracho", como el gran candidato. La frase elegida para la ocasión fue contundente: "Ojo que el 14 tropieza, el borracho no falla en los sorteos".

La advertencia de la Nona apunta a que el 14 promete estar presente en todas las ediciones de la Quiniela a lo largo de la semana, no solo en la jornada de hoy.

Quienes siguen los pálpitos de la Abuela Escolaza con regularidad ya saben que la lógica es simple: cuando la referente anticipa un número fuerte para varios días, conviene tenerlo presente en cada cupón que se arma hasta el próximo domingo.

Cómo apostar al candidato de la Quiniela esta semana

El 14 puede combinarse de distintas formas en los cupones oficiales. Los timbeadores más experimentados suelen jugarlo en posición, en combinación o en terminaciones, con el objetivo de multiplicar las chances de cobro sin resignar la apuesta de base.

El alcance del pálpito es ese: cubre las cinco ediciones diarias durante toda la semana, desde la Previa hasta la Nocturna, sin dejar afuera ningún sorteo del recorrido habitual.

Los resultados de la Quiniela en cada una de sus ediciones, hasta el próximo domingo, dirán si "El Borracho" tropieza a favor del público. Quienes sigan el consejo de la Abuela Escolaza tendrán que estar atentos a cada sorteo para ver si el 14 se repite en las pizarras oficiales antes del cierre semanal.