Cómo una jubilada ganó una fortuna en la Quiniela gracias a un desvío por obras

Una jubilada se convirtió en protagonista de una historia tan inesperada como increíble luego de ganar una fortuna en la Quiniela. El golpe de suerte nació de un desvío por obras, algo que le puede pasar a cualquiera, pero que a ella la volvió millonaria.

La afortunada tiene 70 años y vive en el condado de St. Clair, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Su rutina incluía comprar boletos de lotería en un comercio cercano, algo que se vio alterado por algunos trabajos viales en la zona.

El día de su victoria, las elevadas temperaturas la llevaron a dejar de lado la caminata habitual y trasladarse en auto. Sin embargo, al acercarse al local que frecuenta encontró calles cortadas y varios desvíos que complicaban el acceso.

Frente a esa situación, optó por dirigirse a otro negocio que no solía visitar. "Había mucha construcción cerca de la tienda que dificultaba llegar, así que fui a otra de la zona en la que nunca había estado", contó en diálogo con medios locales.

La elección resultó clave. En una sucursal de Speedy Q Markets de la ciudad de Port Huron adquirió un raspadito King Cashword de 20 dólares. Horas después, ya en su casa, descubrió que el boleto escondía un premio extraordinario.

El raspadito King Cashword, boleto de lotería que llevó a la jubilada a ganar una fortuna millonaria.

La sorpresa fue total cuando comprobó que había ganado un millón de dólares. Conmovida por la noticia, se comunicó con su hijo para compartir el momento, y él le aconsejó sentarse antes de seguir hablando para evitar que la emoción le jugara una mala pasada.

Los planes de la jubilada que ganó una fortuna tras un inesperado golpe de suerte

A pesar de la emoción del momento, la mujer necesitó una segunda confirmación para creer lo que veía. Por eso se acercó a un punto de venta y escaneó nuevamente el raspadito de la lotería.

El resultado no dejó lugar a dudas: el boleto era el ganador del premio mayor. "Ganar es algo increíble y te cambia la vida", afirmó.

Luego completó el trámite correspondiente ante la Lotería de Michigan para cobrar la plata. Ahí tomó una decisión habitual entre los ganadores: recibir una suma única cercana a los 693 mil dólares en lugar de optar por pagos distribuidos a lo largo de varios años.

La cifra representa una verdadera fortuna. Tomando como referencia el valor actual del dólar en Argentina, el monto equivale a más de 1.000 millones de pesos.

Con el dinero ya asegurado, la jubilada tiene claro en qué piensa gastarlo. Entre sus prioridades aparecen la compra de una casa y un auto nuevo. Según explicó, el premio le abrirá la puerta a proyectos que hasta ahora resultaban difíciles de concretar.