Llegó el Cronicazo para la quiniela del miércoles: ¿Cuáles son los números elegidos por la Gitana?

El Cronicazo de este miércoles 24 de junio llegó para que todos los apostadores "se la jueguen" en la quiniela. Junto a la Gitana, se brindan los números más atrasados y los más salidores.

Además, podés ver la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que te indica cuál es tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

En última instancia, se recuerda la opción de revisar los resultados de loterías y quinielas en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Tentá a la fortuna a mitad de semana con el Cronicazo de hoy: ¿Qué números recomienda la Gitana para la quiniela?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "59". Lo acompañan el "10" como "El salvador", el "48" y el "87" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "28".

Ella está acompañada del "30" como "La onda", del "16" como "Me juego" y del "64" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "72", el "03" y el "41". Los sueños sugieren el "38", el "06", el "17" y el "74" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "96".

(del 21/3 al 20/4): "96". Tauro (del 21/4 al 22/5): "19".

(del 21/4 al 22/5): "19". Géminis (del 23/5 al 21/6): "44".

(del 23/5 al 21/6): "44". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "01".

(del 22/6 al 21/7): "01". Leo (del 22/7 al 21/8): "57".

(del 22/7 al 21/8): "57". Virgo (del 22/8 al 22/9): "80".

(del 22/8 al 22/9): "80". Libra (del 23/9 al 22/10): "35".

(del 23/9 al 22/10): "35". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "23".

(del 23/10 al 21/11): "23". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "79".

(del 22/11 al 21/12): "79". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "42".

(del 22/12 al 20/1): "42". Acuario (del 21/1 al 19/2): "67".

(del 21/1 al 19/2): "67". Piscis (del 20/2 al 20/3): "54".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 24 de junio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "5877". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "3" con 38 sorteos; decena, el "0" con 25 sorteos; unidad, el "5" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "94", mientras que los más salidores, el "22", el "10" y el "14".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "2" con 28 sorteos; decena, el "6" con 25 sorteos; unidad, el "0" con 55 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "79" y el "80". Los más salidores, el "44", el "48" y el "91".

El Cronicazo de este miércoles 24 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 24 sorteos; decena, el "4" con 14 sorteos; unidad, el "4" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "43", el "67" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "8" con 35 sorteos; decena, el "8" con 21 sorteos; unidad, el "4" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "42", el "93" y el "33", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "39".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 31 sorteos; decena, el "2" con 27 sorteos; unidad, el "5" con 38 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "64". Los más salidores, el "74", el "50" y el "04".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "2" con 30 sorteos; decena, el "6" con 32 sorteos; unidad, el "7" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "80" y el "92", y los más salidores, el "59", el "04" y el "48".