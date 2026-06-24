Cronicazo por el cumpleaños de Messi: los números de la suerte en la Quiniela este 24 de junio

Como pasa cada cuatro años, Lionel Messi vive un cumpleaños especial en medio del Mundial 2026: el capitán argentino, máximo goleador de la historia en la Copa del Mundo, celebra sus 39 y acá hay varias cifras para los quinieleros.

Es que miles de apostadores argentinos -fieles lectores del Cronicazo- para buscan una señal de la suerte para probar en la Quiniela y hacerse unos "mangos".

Por eso, con la llegada de un nuevo aniversario del capitán de la Selección argentina, comenzaron a circular los números más vinculados a su vida y a su carrera, una tradición que suele repetirse cada vez que el rosarino protagoniza una fecha especial.

La lista arranca, como no podía ser de otra manera, con el 10, el número que lo convirtió en leyenda y que hoy es sinónimo de Messi. Pero hay muchas otras cifras que forman parte de la historia del campeón del mundo.

El 30 recuerda el dorsal con el que debutó en el primer equipo del Barcelona y también el que utilizó durante su paso por el Paris Saint-Germain. El 19 remite a la camiseta que lució antes de heredar la histórica número 10.

Entre las jugadas más fuertes también aparece el 87, por su año de nacimiento, y el 24, por el día en que llegó al mundo. A ellos se suma el 06, correspondiente al mes de junio.

Los números mundialistas y los récords de Messi

La conquista de Qatar dejó varias cifras que los fanáticos suelen llevar al paño. El 22 recuerda el año en que levantó la Copa del Mundo, mientras que el 35 marca la edad que tenía cuando consiguió el título más importante de su carrera.

También aparece el 18, por la cantidad de años que transcurrieron entre su debut con la Selección mayor y la consagración mundialista.

Otro número muy buscado suele ser el 91, la impresionante cantidad de goles que convirtió durante 2012, una marca histórica que todavía se mantiene como récord mundial en un año calendario.

La medalla dorada obtenida en los Juegos Olímpicos de Beijing tiene su lugar con el 08, misma cantidad de Balones de Oro que consiguió. Finalmente, el 14 recuerda el número que utilizó en su estreno oficial con la camiseta argentina.

Las combinaciones que ilusionan a los fanáticos

Además de las cifras simples, muchos apostadores prefieren las combinaciones de cuatro números relacionadas con momentos emblemáticos de la vida del astro rosarino.

Entre las más populares aparecen:

2406 : la fecha de nacimiento de Messi.

: la fecha de nacimiento de Messi. 1987 : su año de nacimiento.

: su año de nacimiento. 1022 : la camiseta número 10 y el Mundial 2022.

: la camiseta número 10 y el Mundial 2022. 1091 : la 10 combinada con los 91 goles de 2012.

: la 10 combinada con los 91 goles de 2012. 2410 : el día de nacimiento y su histórica camiseta.

: el día de nacimiento y su histórica camiseta. 3024: el dorsal 30 y el día 24.



