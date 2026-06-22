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OTRO RÉCORD MÁS

Messi convirtió ante Austria, superó a Klose y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Tras el triplete ante Argelia, que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose en la cima, Messi volvió a convertir, llegó a los 17 goles y se transformó en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Juan Riera
Juan Riera
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Lionel Messi volvió a hacer historia, ya que el 10 de la Selección Argentina anotó ante Austria en el Dallas Stadium por la fecha 2 del Mundial 2026 de la FIFA y se convirtió en el máximo goleador de la historias de las Copas del Mundo.

Tras el hat-trick ante Argelia, que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose, el capitán de la Scaloneta volvió a gritar gol y ahora sí tiene otro récord más. Nadie convirtió más goles que él en la historia de la máxima cita del fútbol.

Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial en Alemania 2006, durante la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro. En Sudáfrica 2010 no logró convertir, pero en Brasil 2014 anotó cuatro goles: uno ante Bosnia y Herzegovina, uno frente a Irán y dos contra Nigeria. En Rusia 2018 solo marcó una vez, nuevamente ante Nigeria.

Su mejor actuación goleadora llegó en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde hizo siete goles: contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final frente a Francia. Con ello superó el récord de Gabriel Batistuta como máximo goleador argentino en Mundiales.

Según el texto, en el Mundial 2026 Messi continuó haciendo historia: igualó el récord goleador de Miroslav Klose con tres goles en el debut y luego se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con otro tanto en este cotejo.

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