Cuándo juega Argentina si sale primera del Grupo J en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó goleando a Argelia por 3 a 0 con un hat-trick de Lionel Messi y hoy disputa ante Austria su segundo partido por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consigue los tres puntos y Jordania empate o pierde con Argelia, puede quedar no sólo clasificada sino también primera y con un panorama más claro de cuándo será el duelo por los 16avos. de final.

En caso de quedar como primera de grupo, la Selección Argentina jugará por la siguiente ronda el viernes 3 de julio a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, frente al seleccionado que termine segundo del Grupo H, que por el momento sería nada menos que Uruguay.

Cuándo juega Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina ante Jordania será el sábado 27 de junio, desde las 23, en el AT&T Stadium de Dallas, por la fecha 3 del Grupo J de la Copa del Mundo.