Al-Ahli perdió la cabeza por Thiago Almada y le hizo una oferta millonaria al Atlético de Madrid

Thiago Almada está concentrado con la Selección Argentina para disputar hoy el duelo con Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, pero no es noticia por eso, sino porque trascendió que el Al-Ahli de Arabia Saudita le hizo una oferta casi irrechazable al Atlético de Madrid por él.

El conjunto árabe está dispuesto a poner 27 millones de euros para quedarse con sus servicios, más allá de ofrecerle un impresionante contrato al futbolista por las próximas tres temporadas.

A pesar de este ofrecimiento, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone no decidirá su futuro hasta que no finalice la Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, teniendo en cuenta que según el rendimiento puede llegar a sacarle algo más de jugo a la operación.

Una situación similar es la del futbolista, quien ya adelantó que está muy metido en el Mundial y ni siquiera emitirá opinión con respecto a las ofertas que le lleguen.

Sea como sea, es una muy mala noticia para River Plate, que tenía la ilusión de contar con él a partir del próximo semestre, algo que a esta altura parece algo muy poco probable.