Francia vs. Irak, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Francia e Irak juegan hoy lunes, desde las 18 en el Philadelphia Stadium, por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del partido será el canadiense Drew Fischer, mientras que Stephane De Almeida estará a cargo del VAR.

El seleccionado francés, uno de los candidatos a ganar el título, viene de vencer por 3 a 1 a Senegal, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola.

Irak necesita necesita dar el gran golpe ante Les Blues si quiere soñar con pasar de fase en esta Copa del Mundo, ya que en la primera fecha cayeron ante la Noruega de Erling Haaland.

Probables formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold

Cómo ver en vivo Francia vs. Irak por el Mundial 2026

El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 será televisado por DSports y Paramount+. Además, será televisado en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Argentina: 18.00 horas

Uruguay: 18.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Bolivia: 17.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Ecuador: 16.00 horas

Perú: 16.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas

México: 15.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas

España: 23.00 horas