Uruguay empató con Cabo Verde y complicó su clasificación

Uruguay volvió a cosechar un empate decepcionante en el Mundial 2026 al igualar este domingo 2-2 ante Cabo Verde. De esta forma, los dirigidos por Marcelo Bielsa aún no ganaron en el certamen y se jugarán la clasificación a los 16avos de final cuando enfrenten a España, en la última jornada del grupo H.

En el encuentro que se disputó esta tarde en Miami, el combinado sudamericano tuvo grandes problemas para imponerse y recibió dos goles por la acumulación de errores no forzados en situaciones defensivas.

Para el elenco "Celeste" convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que en Cabo Verde anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre a los 20 de la primera mitad, y el atacante Helio Varela, a los 15 del complemento.

La igualdad deja a Uruguay en el segundo lugar de la zona pero con apenas dos puntos, mientras que el seleccionado africano es tercero, con la misma cantidad de unidades aunque menos goles a favor.

En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H midiéndose contra España, una de las principales candidatas al título que este domingo se recuperó y goleó a Arabia Saudita, el viernes 26 de junio a las 21 (horario argentino), mientras que Cabo Verde se medirá con los asiáticos, en simultáneo.