Alexis Mac Allister palpitó el partido ante Austria y elogió a Lionel Messi: "Las cosas que hace no son normales"

La Selección Argentina se prepara para su segundo partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que será este lunes ante Austria en Dallas. Alexis Mac Allister habló del objetivo de la Albiceleste y se deshizo en elogios hacia Lionel Messi.

"Somos un grupo que quiere siempre más, eso se puede ver. Después el fútbol depende de un montón de cosas pero nuestro único desafío es ganar", sostuvo el mediocampista.

"Queremos lo mejor. Vemos la ilusión que pone la gente cuando arranca un Mundial. Para nosotros es muy importante el camino, entonces disfrutamos todos los días, entrenar, mejorar, ir paso a paso y ojalá podamos cumplir", agregó.

Sobre Austria, dijo: "No los tenía tanto como equipo pero hemos visto algunos videos. Es un equipo muy físico, con buenos jugadores y proponen un juego de alta intensidad". Y aseguró que: "Con nuestrar armas intentaremos jugar el fútbol que jugamos siempre, entender los momentos para saber jugar largo si nos presionan o ser un poco más directos. Ojalá que salga bien y sea un buen partido".

Para cerrar, Mac Allister elogió al capitán argentino. "Disfruto mucho con Leo, no va a haber otro igual a él. Las cosas que hace no son normales. Desde mi lado, simplemente aprovecharlo, es muy importante para que ganemos".