La Selección entrenó en Kansas y define el equipo antes de viajar a Dallas

La Selección argentina completó este domingo su última sesión de entrenamientos en la ciudad de Kansas de cara al partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto viajar en las próximas horas hacia Dallas, sede del encuentro de mañana, donde el director técnico brindará una conferencia de prensa vespertina.

Un cambio obligado en la defensa titular

La principal certeza en la alineación de la Albiceleste pasa por la zona defensiva debido a una complicación física de último momento.

El lateral derecho Nahuel Molina ingresará al esquema inicial en reemplazo de Gonzalo Montiel, quien quedó descartado para comenzar el partido.

El defensor surgido en River Plate arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho detectada tras el debut. Por este motivo, el cuerpo técnico prefirió preservarlo y no arriesgar su condición física en este segundo compromiso mundialista.

Las dos dudas de Scaloni en el ataque

En el plano ofensivo, el entrenador nacional mantiene dos incógnitas clave que terminará de resolver en suelo texano. La primera de ellas se centra en la referencia de área, donde se disputa el puesto entre Lautaro Martínez o la continuidad de Julián Álvarez.

La segunda duda táctica se ubica en la zona de gestación y extremos del equipo. Scaloni evalúa el ingreso del mediocampista Thiago Almada para priorizar la tenencia del balón, o bien mantener el despliegue físico y la verticalidad que aporta Nicolás González por las bandas.