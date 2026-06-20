La Selección Argentina entrenó pensando en Austria: buenas noticias para Scaloni y las dudas que persisten
Este sábado, la Selección Argentina tuvo otra práctica de cara al duelo ante Austria por el Mundial 2026 con novedades positivas para Lionel Scaloni, quien todavía no definió el once.
Este sábado, la Selección Argentina sumó un nuevo entrenamiento en Kansas City de cara al duelo del próximo lunes ante Austria, correspondiente a la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026.
La jornada dejó noticias positivas para el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, respecto a dos futbolistas que no están al 100%: Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.
Como ya era sabido, el defensor de River había sufrido una sobrecarga en el isquiotibial derecho que lo dejó con pocas chances de estar en el encuentro frente al Das Team.
Sin embargo, hoy trabajó en campo a la par de sus compañeros y hasta podría sumar minutos, pero está claro que el titular será Nahuel Molina.
Por su parte, el futbolista de Lyon sumó su segundo día de trabajo sin inconvenientes y, aunque Facundo Medina volvería a salir desde el arranque, también tendrá una oportunidad de debutar en el certamen.
Así las cosas, el entrenador del combinado nacional sigue sin definir el once, sobre el que todavía mantiene un par de dudas.
Una de las incógnitas tiene que ver con la chance de que Nicolás González ingrese en lugar de Thiago Almada, mientras que además aparece un interrogante que parece eterno: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Cabe destacar que los campeones del mundo tendrán mañana su último ensayo, más tarde se trasladarán a Dallas y, ya en la sede, Scaloni hablará en conferencia de prensa.
La Selección Argentina juega con Austria por el Mundial 2026: probable formación
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.