Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

TREMENDA NOTICIA

BOMBAZO MUNDIAL: Ronaldinho se hartó de ver partidos horribles, se calzó los botines y vuelve a jugar al fútbol profesional en Italia

Ronaldinho firmará en las próximas horas con el Ravenna Calcio, de la Serie C de Italia, aunque todavía más de uno duda de su verdadero rol.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Mucho se está hablando durante el Mundial 2026 de la FIFA, que Brasil te gana los partidos porque la jerarquía de sus jugadores es mayor al del resto, aunque el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti no brilla y el único crack que tiene en el equipo es Neymar y está todo roto. Viendo este panorama, el que encendió una luz de esperanza en los brasileños es Ronaldino, que decidió volver a jugar al fútbol profesional a los 46 años. 

El ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona aseguró que quiere volverse a sentir la pelota en Ravenna Calcio, de la Serie C de Italia.

"Nuevos colores, misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar sobre la pelota y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna", le dijo el brasileño a La Gazzetta dello Sport.

La presentación de Ronaldinho se dará en Estados Unidos en donde el club italiano realizará una donación a Street Soccer USA, una entidad benéfica que promueve el fútbol en comunidades vulnerables.

Lo que todavía no quedó del todo definido es si finalmente se pondrá los cortos y formará parte del plantel, o si sólo se trata una movida más ligada al marketing. 

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

3
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

4
Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI
Noticias

Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Ronaldinho