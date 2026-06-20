BOMBAZO MUNDIAL: Ronaldinho se hartó de ver partidos horribles, se calzó los botines y vuelve a jugar al fútbol profesional en Italia

Mucho se está hablando durante el Mundial 2026 de la FIFA, que Brasil te gana los partidos porque la jerarquía de sus jugadores es mayor al del resto, aunque el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti no brilla y el único crack que tiene en el equipo es Neymar y está todo roto. Viendo este panorama, el que encendió una luz de esperanza en los brasileños es Ronaldino, que decidió volver a jugar al fútbol profesional a los 46 años.

El ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona aseguró que quiere volverse a sentir la pelota en Ravenna Calcio, de la Serie C de Italia.

"Nuevos colores, misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar sobre la pelota y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna", le dijo el brasileño a La Gazzetta dello Sport.

La presentación de Ronaldinho se dará en Estados Unidos en donde el club italiano realizará una donación a Street Soccer USA, una entidad benéfica que promueve el fútbol en comunidades vulnerables.

Lo que todavía no quedó del todo definido es si finalmente se pondrá los cortos y formará parte del plantel, o si sólo se trata una movida más ligada al marketing.