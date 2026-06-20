Ecuador vs. Curazao, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
Ecuador y Curazao perdieron en su primera presentación por el Grupo E del Mundial 2026 y está obligados a ganar si quieren pensar en pasar en la siguiente ronda.
Ecuador y Curazao juegan hoy sábado, desde las 21 en el Kansas City Stadium, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del partido será el chino Ma Ning, mientras que el neozelandés Isaac Trevis estará a cargo del VAR.
El Tri de Sebastián Beccacece decepcionó en el primer encuentro en esta Copa del Mundo, que terminó con derrota por 1 a 0 frente a Costa de Marfil. El único tanto del encuentro lo anotó Amad Diallo.
El conjunto curazoleño empezó el torneo de la peor manera al ser apabullado por Alemania por un contundente 7 a 1, demostrando la enorme diferencia de jeraquía que hay.
Probables formaciones de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Enner Valencia, Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece
Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia; Leandro Bacuna; Juninho Bacuna; Tahith Chong; Jürgen Locadia, Sontje Hansen. DT: Dick Advocaa
Cómo ver en vivo Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
El partido entre Ecuador y Curazao por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.