Alemania vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Alemania y Costa de Marfil juegan hoy sábado, desde las 17 en el estadio Toronto, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco.



Los germanos arriban a esta competencia en un gran momento, al hilvanar 10 victorias en fila. Tras vencer por 4 a 0 a Finlandia y 2 a 1 a Estados Unidos en sus últimos amistosos antes de la Copa del Mundo, comenzaron su andar en la competencia con un contundente 7 a 1 ante Curazao.

Los africanos también llegan a este compromiso con buenas sensaciones al acumular cinco triunfos de manera consecutiva. En los amistosos previos a la Copa del Mundo dio el golpe al superar 2 a 1 a Francia y se impuso por 2 a 0 ante un combinado de Philadelphia Union. En su debut en la Copa del Mundo cosechó un triunfo clave al vencer 1 a 0 a Ecuador.

Probables formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann

Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Amad Diallo; Elye Wahi, Bénie Traoré. DT: Emerse Faé

Cómo ver en vivo Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

El partido entre Alemania y Costa de Marfil será televisado por DSports, Telefé, TyC Sports y Paramount+. También lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Mi Telefe, DGO, Disney + Premium y Telecentro Play.