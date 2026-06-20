Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

RENACIÓ

Mundial 2026: Paraguay le ganó a Turquía con un golazo de Galarza Fonda, lo eliminó y luchará por el segundo puesto del grupo

Paraguay, con Gustavo Alfaro como DT, venció a Turquía con un tanto del jugador de River Matías Galarza Fonda y ahora luchará palmo a palmo con Australia por el segundo puesto del Grupo D. del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Paraguay le ganó por 1 a 0 a Turquía por el Grupo D del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando cen Estados Unidos, México y Canadá

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se puso en ventaja con un golazo de Matías Galarza Fonda a los 64 segundos de juego, tras un toque rápido de Julio Enciso.

El triunfo de paraguayo no sólo se dimensiona porque ahora tiene la chance de pasar de ronda a los 16avos de la Copa del Mundo, sino también porque debió jugar con uno menos gran parte del partido por una infantilada de Miguel Almirón.

Miggy Almirán se tapó la boca para decirle algo a Muldur, el VAR revisó la acción y el 10 del seleccionado paraguayo fue expulsado por la nueva ley que se implementó a partir de lo sucedido con Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

Turquía es la segunda selección eliminada por el desempate olímpico que rige desde esta edición, sin poder superar en la tabla a los dos rivales con los que cayó.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI
Noticias

Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Paraguay