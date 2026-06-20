Mundial 2026: Paraguay le ganó a Turquía con un golazo de Galarza Fonda, lo eliminó y luchará por el segundo puesto del grupo
Paraguay, con Gustavo Alfaro como DT, venció a Turquía con un tanto del jugador de River Matías Galarza Fonda y ahora luchará palmo a palmo con Australia por el segundo puesto del Grupo D. del Mundial 2026.
Paraguay le ganó por 1 a 0 a Turquía por el Grupo D del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando cen Estados Unidos, México y Canadá.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se puso en ventaja con un golazo de Matías Galarza Fonda a los 64 segundos de juego, tras un toque rápido de Julio Enciso.
El triunfo de paraguayo no sólo se dimensiona porque ahora tiene la chance de pasar de ronda a los 16avos de la Copa del Mundo, sino también porque debió jugar con uno menos gran parte del partido por una infantilada de Miguel Almirón.
Miggy Almirán se tapó la boca para decirle algo a Muldur, el VAR revisó la acción y el 10 del seleccionado paraguayo fue expulsado por la nueva ley que se implementó a partir de lo sucedido con Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.
Turquía es la segunda selección eliminada por el desempate olímpico que rige desde esta edición, sin poder superar en la tabla a los dos rivales con los que cayó.