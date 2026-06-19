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Argelia presentó una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina en el Mundial 2026

La Federación Argelina cuestionó dos acciones que involucraron a Lionel Messi y a Alexis Mac Allister en la victoria de la Selección Argentina.

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 Tras la goleada de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje de Szymon Marciniak, al considerar que dos decisiones influyeron en el desarrollo del partido.

Según informó el diario deportivo argelino Compétition, que aseguró haber accedido a fuentes oficiales, la FAF elevó un informe en el que cuestionó que Lionel Messi no recibiera una sanción disciplinaria tras una plancha sobre la pierna de Aïssa Mandi.

 Además, el organismo reclamó por un supuesto codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro de Ibrahim Maza, acción que tampoco fue castigada por el árbitro.

La federación también manifestó su disconformidad porque ninguna de las dos jugadas fuera revisada por el VAR. 

De acuerdo con el informe citado por el medio, ambos episodios pudieron haber derivado en expulsiones de los futbolistas argentinos.

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