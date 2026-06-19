La Selección Argentina ya tiene árbitro para el duelo ante Austria por el Mundial 2026
Este viernes, la FIFA dio a conocer quién será el árbitro del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en el que se medirá con Austria por el Grupo J.
Con la goleada frente a Argelia el pasado martes, la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Sin embargo, ese partido ya quedó atrás y es hora de pensar en Austria, el próximo rival en el Grupo J.
En ese sentido, la Albiceleste tuvo noticias este viernes, ya que la FIFA dio a conocer quién será el árbitro del encuentro que se disputará el lunes a las 14:00 en Dallas.
Se trata del egipcio Amin Mohamed, que ya dirigió el duelo entre Corea del Sur y República Checa, y tendrá como asistentes a sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taja.
Además, el español Alejandro Hernández actuará como cuarto juez, mientras que Diego Sánchez, de la misma nacionalidad, será el colegiado de reserva.
En el AT&T Stadium, el equipo nacional que comanda Lionel Scaloni buscará su segunda victoria para encaminar o sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.