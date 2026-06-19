La Selección Argentina ya tiene árbitro para el duelo ante Austria por el Mundial 2026

Con la goleada frente a Argelia el pasado martes, la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Sin embargo, ese partido ya quedó atrás y es hora de pensar en Austria, el próximo rival en el Grupo J.

En ese sentido, la Albiceleste tuvo noticias este viernes, ya que la FIFA dio a conocer quién será el árbitro del encuentro que se disputará el lunes a las 14:00 en Dallas.

Se trata del egipcio Amin Mohamed, que ya dirigió el duelo entre Corea del Sur y República Checa, y tendrá como asistentes a sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taja.

Además, el español Alejandro Hernández actuará como cuarto juez, mientras que Diego Sánchez, de la misma nacionalidad, será el colegiado de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 41, 42, 43 and 44 have been appointed. %uD83E%uDD1D — FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026

En el AT&T Stadium, el equipo nacional que comanda Lionel Scaloni buscará su segunda victoria para encaminar o sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.