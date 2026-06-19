Qué resultados necesita la Selección argentina para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este lunes un partido clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni no solo tendrá la posibilidad de asegurar su boleto a los 16avos de final, sino que también podría garantizarse el liderazgo del grupo antes de disputar el último encuentro de la fase inicial.

Tras el triunfo en el debut, la "Albiceleste" depende principalmente de sí misma para avanzar de ronda y llega con un panorama favorable de cara al cierre de la fase de grupos.

Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final

El único resultado que le asegura matemáticamente la clasificación en esta segunda fecha es una victoria ante Austria. En ese caso, la Selección llegaría a seis puntos y, incluso en el peor de los escenarios posibles, tendría garantizado un lugar en la siguiente instancia al menos como uno de los mejores terceros.

En cambio, si el encuentro termina empatado o con una derrota argentina, el equipo de Scaloni todavía dependerá de sí mismo, aunque estará obligado a sumar ante Jordania en la última jornada para evitar tener que recurrir a la diferencia de gol u otros criterios de desempate.

De esta manera, el duelo frente a Austria aparece como una gran oportunidad para resolver con anticipación el objetivo principal de la primera fase.

El escenario para terminar primero del Grupo J

Además de la clasificación, Argentina también podría asegurarse el primer puesto del Grupo J este mismo lunes, aunque para eso necesitará una combinación de resultados.

La condición indispensable será vencer a Austria. Luego deberá esperar que Argelia empate o le gane a Jordania en el otro encuentro de la zona.

Este escenario le permitiría a la "Scaloneta" quedar inalcanzable en el primer lugar debido al criterio de desempate que utiliza el torneo. En caso de igualdad de puntos, se aplica el denominado sistema olímpico, que prioriza los resultados obtenidos en los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

Si Argentina derrota a Austria y, al mismo tiempo, Argelia no pierde frente a Jordania, la única posibilidad sería que argentinos, austríacos y argelinos finalizaran igualados en unidades. Sin embargo, la Selección ya habría vencido tanto a Austria como a Argelia, por lo que mantendría la ventaja en ese criterio y nadie podría superarla en la tabla.

El encuentro entre la Selección argentina y Austria se disputará este lunes desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.