Cómo activar el "modo mundialista" en WhatsApp: el truco fácil para personalizar la aplicación

El comienzo del Mundial 2026 provocó que millones de usuarios a lo largo del mundo activen el "modo mundialista" en WhatsApp, lo que les permite personalizar sus cuentas de modo gratuito y con las herramientas que ya tienen disponibles.

Uno de los principales objetivos de esta experiencia es incorporar características relacionadas con la competición sin llevar a cabo ninguna actualización, en pocos pasos y de forma sencilla.

Entre las principales novedades destacan la incorporación de la pelota oficial del Mundial como parte de los emojis con los que se puede ilustrar o reaccionar a un mensaje, así como también la creación de imágenes.

Cómo incorporar el "modo mundialista" en WhatsApp

Uno de los métodos más comunes para activar esta particularidad en WhatsApp es la creación de imágenes mediante las herramientas de inteligencia artificial que tiene integradas la aplicación.

Haciendo clic en el recuadro del círculo violeta ubicado en la parte inferior derecha y con instrucciones de texto concretas, se pueden generar fotos que luego son utilizadas en chats, estados y hasta fotos de perfil.

Los emojis están repartidos en secciones que se encuentran en la zona izquierda de la pantalla. Dentro de la quinta solapa, de izquierda a derecha, se encuentra el emoji de una pelota.

Allí están separados todos los vinculados a "actividades" y deportes. Por ende, el primero que se encuentra es el balón oficial de la competencia, que puede ser utilizado para enviarse solo, en un mensaje o para reaccionar a otros textos.

¿Es seguro el "modo mundialista" de WhatsApp?

Al tratarse de una serie de funciones que se pueden realizar dentro de la versión oficial de la aplicación y sin la necesidad de descargar otros programas ni servicios externos, permite proteger la seguridad de la cuenta y de los datos de cada uno de los usuarios.