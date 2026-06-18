Advierten por un falso mensaje sobre "Argentina campeón mundial" que "infecta" celulares

Una cadena que se viralizó por WhatsApp en los últimos días encendió las alarmas entre miles de usuarios al advertir sobre un supuesto video llamado "Argentina campeón mundial" que, según el mensaje, infecta los celulares en segundos.

El contenido no es nuevo. Ya se había difundido tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y reapareció ahora, en medio del Mundial 2026. Sin embargo, la advertencia fue desmentida y no existen pruebas de que el supuesto virus sea real.

La aclaración llegó de parte de Horacio Azzolin, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), quien señaló que en el organismo no registran denuncias ni antecedentes vinculados con esa cadena viral y calificó el mensaje como "claramente falso".

Además, el funcionario explicó que no hay evidencias de la existencia de un software malicioso con las características que describe la publicación que circula por la aplicación de mensajería.

La desinformación también fue verificada en España. El sitio especializado en fact checking Newtral consultó al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) cuando la misma cadena circuló en el país, y esta confirmó que tampoco existen registros de un virus asociado a ese supuesto video.

¿Cuál es el mensaje falso que circula en WhatsApp?





"Van a publicar un video que muestra como Argentina sale campeón del mundo se llama 'Argentina Campeón Mundial' no lo abran porque entra al teléfono en 10 segundos y no se puede frenarlo de ninguna forma. Es un virus. Pásenlo a vuestros familiares y amigos. Ahora lo dijeron también en CNN", es el mensaje que circula en WhatsApp.

Uno de los puntos que permite detectar que se trata de una desinformación es la referencia a CNN. Una revisión en los canales oficiales del medio no muestra publicaciones ni reportes relacionados con un supuesto virus vinculado a ese video, por lo que la afirmación carece de respaldo.

Las autoridades confirmaron que no hay evidencias de la existencia de un software malicioso en relación al video por el que alerta la cadena (Imagen ilustrativa).

Ante este tipo de mensajes, los especialistas recomiendan evitar su reenvío. Compartir cadenas sin verificar contribuye a que la información falsa llegue a más personas y genere preocupación innecesaria.

También existen señales dentro del propio texto que despiertan sospechas. Entre ellas aparecen errores de redacción y expresiones poco habituales, características frecuentes en muchas cadenas virales que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Aunque esta cadena fue desmentida y el supuesto video no representa ningún peligro, es aconsejable estar atento a otras maniobras fraudulentas. Eventos como el Mundial 2026 suelen ser aprovechados por ciberdelincuentes para difundir estafas reales que buscan engañar a los usuarios y conseguir plata o información personal.