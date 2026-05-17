¡No caigas! Así funciona la millonaria estafa con las figuritas y el álbum del Mundial 2026

Las estafas virtuales con la venta del álbum de figuritas y los paquetes coleccionables del Mundial 2026 ya generaron pérdidas millonarias en distintas provincias del país.

Especialistas en ciberseguridad y organismos judiciales advirtieron que la maniobra se multiplicó a semanas del inicio del torneo e involucra robos que van desde el millón hasta los dos millones de pesos por víctima, mediante falsas publicaciones en redes sociales y plataformas de compra online.

Los estafadores exigen pagos anticipados a través de transferencias bancarias y, una vez que reciben el dinero, bloquean a los compradores y desaparecen sin entregar el material.

Los casos de estafa con las figuritas del Mundial



En Rafaela, provincia de Mendoza, un comprador denunció haber sido estafado por casi $2.000.000 tras intentar adquirir mil paquetes de figuritas a través de una cuenta de Instagram.

Según publicó Chequeado, otro caso de estafa ocurrió en Malargüe (Mendoza), donde otra víctima perdió más de $1.500.000 bajo el mismo engaño.

Por último, en Mendoza ocurrió otro hecho de estada, precisamente en la localidad de San Rafael, un joven transfirió $1.129.000 a un supuesto distribuidor mayorista que luego interrumpió toda comunicación.

El peligro de los PDF y los sitios clonados





Además de las falsas preventas, las autoridades alertaron por la circulación de páginas web que ofrecen planchas imprimibles "gratis" en formato PDF para descargar de manera directa.

El juez penal Carlos Richeri explicó que algunos de esos enlaces funcionan como fachadas para instalar malware (virus informáticos) de forma automática con el objetivo de robar datos personales, contraseñas y credenciales bancarias de los usuarios.

Por su parte, la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó al menos 20 sitios web clonados en América Latina que imitan de manera exacta el diseño gráfico y el sistema de cobro de las tiendas oficiales para capturar los datos de las tarjetas de crédito de las víctimas.

Guía de prevención: cómo evitar estafas con las figuritas del Mundial





La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y la empresa Panini difundieron una serie de recomendaciones para realizar compras seguras ante el furor mundialista:

•Puntos oficiales: Aconsejaron adquirir los productos únicamente en kioscos y locales habilitados, evitando operaciones con perfiles desconocidos en Instagram, Facebook Marketplace o WhatsApp.

•Verificación de URL: Remarcaron que el sitio web oficial de comercialización debe figurar exactamente como [https://www.zonakids.com](https://www.zonakids.com), sin alteraciones en las letras ni dominios similares.

•Medios de pago: Desde Panini aclararon que la firma no solicita pagos mediante transferencias directas a CBU o alias. Todas las operaciones validadas se canalizan a través de las plataformas Mercado Pago o Mercado Libre.

Las autoridades judiciales solicitaron que aquellas personas que resulten damnificadas por estas maniobras realicen la denuncia policial correspondiente en la comisaría más cercana y reporten el caso de forma virtual ante la UFECI.