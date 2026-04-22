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Miércoles, 22 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DENUNCIADO

Quién es el "trader" detenido por millonarias estafas: ostentaba lujos y viajes en redes sociales

Les prometía grandes ganancias en bonos, acciones e inmuebles a sus víctimas. Les pagó al principio para ganar confianza y después desapareció con el dinero.

Lucas Gabriel Forastieri, el trader con 1,3 millones de seguidores en Instagram conocido por exhibir autos de alta gama y viajes en avión privado, fue detenido en Luján acusado de estafar por 170.000 dólares a tres personas. 

El acusado tenía un perfil público en redes sociales, donde se presentaba como licenciado en Economía con posgrado en finanzas y MBA, egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA)

Dirigió la empresa familiar Transportes Atlántida (línea 57) y luego incursionó en construcción con Kaizen Construcciones.

Las víctimas aseguran que les prometió importantes ganancias a través de inversiones en bonos, acciones y proyectos inmobiliarios. Al principio cumplía. Después dejó de pagar.

Una vida de lujos que compartía en redes sociales (Gentileza Primer Plano On Line).
Una vida de lujos que compartía en redes sociales (Gentileza Primer Plano On Line).

La maniobra se habría repetido durante años hasta que los damnificados decidieron denunciarlo.

Las autoridades no descartan nuevas denuncias. Quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de Mercedes.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes.

Las tres denuncias por estafa

El primer caso comenzó en 2017. Un conocido de Forastieri le entregó dinero para invertir.  Al principio recibió intereses; en 2018, los pagos se cortaron. La excusa siempre fue la misma: "la plata está invertida, no conviene retirarla"

En 2022, el acusado lo convenció de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, lo que agravó aún más su situación. Cuando lo reclamó, recibió cuatro cheques: dos rebotaron.

El segundo denunciante entregó una suma en dólares para invertir en proyectos inmobiliarios. Forastieri devolvió parte de las ganancias al principio y sugirió "dejar el resto para futuros negocios". En 2023 los pagos se detuvieron definitivamente.

El tercer caso es el más reciente. En 2024, el acusado ofreció un departamento como pago de la deuda. La víctima investigó la propiedad y descubrió que Forastieri no era el dueño y que el inmueble ni siquiera estaba construido.

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