Cayó banda de falsos mecánicos que intentó estafar a un jubilado: cómo funciona el engaño en el cual también cayó Horacio Pagani

Una banda integrada por cinco hombres de nacionalidad peruana fue desbaratada en el barrio porteño de Balvanera luego de que intentaran engañar a un jubilado de 75 años con la modalidad de "falsos mecánicos" o "mecánicos gentiles", una maniobra delictiva que ya tuvo otras víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, el periodista deportivo Horacio Pagani.



El operativo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad, que detectaron movimientos extraños en la zona de General Urquiza y Venezuela. Los agentes observaron cómo dos sospechosos se hacían señas desde distintas veredas, mientras otro hombre vigilaba el lugar hablando por teléfono. A pocos metros, otros dos integrantes manipulaban el vehículo de la víctima vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos.

Según la investigación, los delincuentes interceptaban a conductores en la vía pública y les advertían sobre supuestos desperfectos en el auto. Para hacer más creíble la maniobra, exhibían piezas metálicas y plásticas asegurando que pertenecían al vehículo y luego ofrecían reparaciones urgentes que en realidad no eran necesarias. En algunos casos, además de cobrar sumas elevadas, aprovechaban la distracción para sustraer pertenencias del interior del rodado.

Los elementos secuestrados a la banda de los falsos mecánicos (Policía de la Ciudad).

La víctima del último hecho contó ante los policías que había sido abordada unas cuadras antes por los acusados, quienes le señalaron presuntas fallas en una rueda de su automóvil. Cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los efectivos intentaron guardar rápidamente las herramientas y escapar, aunque fueron detenidos en el lugar.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró herramientas, repuestos deteriorados utilizados para simular averías, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

Uno de los detenidos, de 46 años, ya tenía antecedentes por una maniobra idéntica. Había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de estafa por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 y también había sido arrestado en julio del año pasado por un episodio similar cuya víctima fue otro automovilista.

El periodista deportivo Horacio Pagani había caído en la estafa conocida como la de los "mecánicos gentiles".

La modalidad tomó notoriedad pública después de que Pagani denunciara haber sido engañado por una organización de características similares. El periodista relató que delincuentes le hicieron creer que su auto tenía una falla mecánica y terminaron cobrándole cerca de dos millones de pesos por un arreglo inexistente. Aquella banda también fue detenida tiempo después por la Policía de la Ciudad.

La causa actual quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, encabezada por Carlos Donoso Castex, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini. Los cinco acusados, de entre 23 y 48 años, quedaron imputados por el delito de "tentativa de estafa en flagrancia".