"Me patiné la plata": denunciaron a una preceptora por presuntamente estafar a alumnos con el viaje de egresados

Una preceptora de la escuela técnica N°1 de Bragado fue denunciada penalmente por presuntamente apropiarse de una cifra cercana a los 45 mil dólares que estaban destinados al viaje de estudios de alumnos de séptimo año.

Según el crudo relato de los padres damnificados, al ser confrontada por el faltante, la mujer habría admitido: "Me patiné la plata".

El proyecto, que comenzó en septiembre de 2024, tenía como destino El Bolsón. Para costearlo, las familias realizaron durante más de un año un esfuerzo descomunal: ferias de platos, ventas de empanadas, choripaneadas y rifas.

Todo el dinero era entregado a la acusada, ya fuera en efectivo o mediante transferencias bancarias.

Las maniobras de la acusada

De acuerdo con la denuncia, la mujer logró sostener la estafa mediante la falsificación de documentos. Las familias sostienen que postergó el viaje en reiteradas oportunidades con excusas diversas.

Asimismo, presentó comprobantes de empresas turísticas que resultaron ser falsos. Además, habría editado logos de aerolíneas y agencias para simular reservas que nunca existieron.

"Confiábamos plenamente, era una persona querida", manifestó una de las madres a la prensa local . El impacto emocional es doble: el perjuicio económico, calculado entre 45 y 50 mil dólares, y la traición de quien debía velar por los estudiantes. Cada alumno debía reunir cerca de un millón de pesos para cubrir la experiencia.

Hasta el momento, 35 familias iniciaron una denuncia penal colectiva por estafa agravada. El abogado de la querella, Federico Etcheún, confirmó que se solicitaron medidas cautelares sobre los bienes, cuentas bancarias y vehículos de la preceptora para intentar recuperar algo de lo robado.

Estado de la causa y la institución

La acusada permanece en Bragado, pero actualmente se encuentra bajo licencia médica. En tanto, la escuela inició una investigación interna inmediata.

Por último, la Dirección General de Cultura y Educación ya tomó intervención en el caso debido a la gravedad de que el presunto delito fuera cometido por una empleada del sistema educativo.