El Pato Merlín es furor en el Mundial 2026: ¿Quién es esta simpática mascota?

El furor por el Mundial 2026 no se detiene y las plataformas digitales consagraron a la figura más inesperada del torneo más importante del mundo. Se trata de un simpático animal de dos años que camina por las calles de la Ciudad de México vestido con la playera del seleccionado local y unos pequeños zapatitos personalizados.

El ave se transformó de inmediato en el amuleto no oficial tras el debut triunfal de México. Este fenómeno digital se desató con fuerza en el marco de las celebraciones por el inicio de la competencia, el pasado 11 de junio.

El video viral del Pato Merlín en Paseo de la Reforma

Las imágenes que circulan con fuerza por internet exponen las caminatas cotidianas del famoso pato por la emblemática avenida Paseo de la Reforma. Allí se lo puede observar luciendo con orgullo su indumentaria verdiblanca a medida, mientras camina pacientemente junto a su dueña, Karla Gómez, y su hijo Cristian, quienes trabajan diariamente como vendedores ambulantes de bebidas en la alcaldía Cuauhtémoc.

El contenido que conquistó las redes incluye filmaciones del Pato Merlín refrescándose de manera muy simpática en las fuentes públicas de la capital mexicana, rodeado de hinchas que hacen fila para sacarse fotos. Las grabaciones acumulan millones de vistas en tiempo récord y provocaron una lluvia de contenidos derivados en las redes sociales.

Incluso, ante la llegada del segundo partido del Grupo A frente a Corea del Sur, los dueños de la mascota grabaron una predicción deportiva al estilo del pulpo Paul. En dicha filmación, el ave caminó directo hacia la bandera mexicana, vaticinando una victoria clave para el conjunto que dirige Diego Cocca.

Las imágenes que circulan con fuerza por internet exponen las caminatas cotidianas del famoso pato por la emblemática avenida Paseo de la Reforma.

Identidad popular frente a las mascotas de la FIFA

El factor clave que disparó esta tendencia arrolladora radica en la absoluta espontaneidad del hecho y en el fuerte carisma del animal. A diferencia de las costosas e institucionales estrategias de marketing que crearon a las mascotas oficiales de la competencia, como Maple, Zayu o Clutch, la aparición de este pato con la camiseta nacional conectó de forma inmediata con el humor y el sentimiento de los aficionados locales.

Especialistas en mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana explicaron que el éxito rotundo del fenómeno demuestra cómo una figura comunitaria puede eclipsar por completo a los diseños corporativos tradicionales. El timing cultural exacto del festejo del 11 de junio, sumado a la ternura que genera ver al ave con sus prendas personalizadas, generaron la combinación perfecta para la adopción popular del nuevo ícono.

La repercusión en redes y la expansión internacional

La repercusión en la web escaló a niveles tan altos que los usuarios exigieron masivamente la presencia del animal en los estadios del Mundial 2026. La ola de interacciones llegó a oídos de las autoridades de la FIFA, quienes decidieron contactar a la familia Gómez para invitar formalmente al pato a participar de las actividades oficiales del Fan Fest que se va a realizar en la capital mexicana.

La fiebre por el animal ya superó los límites territoriales de su país de origen. En Vancouver, Canadá, otra de las sedes de la cita mundialista, diversos hinchas comenzaron a vestir a sus propios patos con playeras de diferentes selecciones nacionales. Además, en tierras canadienses ya comenzó la comercialización de pequeñas figuras inspiradas en el pato mexicano, demostrando que la huella de la mascota sigue activa y en plena expansión de cara a los próximos partidos del campeonato internacional.