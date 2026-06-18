Ander Herrera habló sobre la chance de dirigir Boca en el futuro: "Ojalá..."
Ander Herrera se fue de Boca y habló sobre la chance de dirigir el equipo en el futuro.
Ander Herrera dejó de ser futbolista de Boca luego de firmar la rescisión de su contrato de común acuerdo. Tras esto, este jueves visitó el Predio y rompió el silencio sobre ser entrenador del Xeneize en un futuro.
"Le tengo tanto respeto a Boca y a la historia de este club, que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club", sostuvo el español luego de visitar a sus ex compañeros para despedirse.
Sobre el mismo tópico, el mediocampista manifestó: "Yo me voy a formar, no sé si voy a seguir jugando un poco más".
Lejos de esquivar la pregunta de los periodistas sobre su futuro tras el retiro como futbolista, el vasco expresó: "Me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores".
Y cerró hablando de la chance de volver al Xeneize con otros roles: "Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol".