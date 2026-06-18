Ander Herrera habló sobre la chance de dirigir Boca en el futuro: "Ojalá..."

Ander Herrera dejó de ser futbolista de Boca luego de firmar la rescisión de su contrato de común acuerdo. Tras esto, este jueves visitó el Predio y rompió el silencio sobre ser entrenador del Xeneize en un futuro.

"Le tengo tanto respeto a Boca y a la historia de este club, que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club", sostuvo el español luego de visitar a sus ex compañeros para despedirse.

Sobre el mismo tópico, el mediocampista manifestó: "Yo me voy a formar, no sé si voy a seguir jugando un poco más".

Lejos de esquivar la pregunta de los periodistas sobre su futuro tras el retiro como futbolista, el vasco expresó: "Me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores".

Y cerró hablando de la chance de volver al Xeneize con otros roles: "Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol".