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GRUPO B

Suiza goleó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

En Los Ángeles, Suiza se impuso por 4 a 1 ante Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

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En una ráfaga sobre el final, Suiza goleó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Johan Manzambi (por duplicado), Rubén Vargas y Granit Xhaka (de penal) convirtieron para el conjunto suizo, mientras que Ermin Mahmic convirtió el único gol de los bosnios.


Con este resultado, Suiza queda parcialmente en la cima del grupo, Bosnia ahora se ubica en el tercer puesto.

LOS GOLES DE SUIZA VS. BOSNIA Y HERZEGOVINA

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