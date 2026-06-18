Canadá aplastó a Qatar con una goleada y quedó como líder del Grupo B

La Selección de Canadá mostró toda su contundencia y goleó 6-0 a Qatar en el BC Place, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Jesse Marsch alcanzó los cuatro puntos y quedó como líder de la zona.

El gran protagonista de la noche fue Jonathan David, autor de un triplete, mientras que Cyle Larin abrió el marcador y Nathan Saliba amplió la ventaja con un gran tiro libre. El sexto tanto llegó tras un gol en contra de Mohamed Al-Mannai. Qatar, además, sufrió las expulsiones de Homam Al-Amin y Assim Madibo, por lo que terminó el encuentro con nueve futbolistas.

Canadá dominó de principio a fin y no dejó dudas

El conjunto local fue ampliamente superior desde el inicio y rompió el cero a los 15 minutos gracias a Larin. Antes del descanso, David marcó por duplicado para dejar el encuentro prácticamente sentenciado.

En el complemento, Canadá aprovechó la superioridad numérica y amplió la diferencia con un gol de Saliba, un tanto en contra de Al-Mannai y el tercer gol personal de David para sellar el 6-0 definitivo.

Cómo quedó el Grupo B y cuándo vuelven a jugar

Con este triunfo, Canadá llegó a cuatro puntos y enfrentará a Suiza en la última fecha con el objetivo de asegurar el primer puesto del Grupo B. Por su parte, Qatar, que suma apenas una unidad, buscará despedirse del torneo con una victoria cuando se mida ante Bosnia y Herzegovina.