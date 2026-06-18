Salió al balcón a gritar un gol de Argentina y recibió una catarata de insultos por el "delay": "Mirá si no voy a..."

Los tres goles de Lionel Messi en la victoria Argentina ante Argelia, que marcó el debut del seleccionado nacional en el Mundial 2026, trajo una fuerte polémica a raíz de un hombre que disfrutaba el encuentro y se burló de sus vecinos por "anticiparse" a la jugada.

Esta inédita razón es una de las complicaciones más comunes al momento de elegir la sintonización de los partidos debido a que algunos canales pueden presentar algunos segundos de "delay" en las transmisiones en comparación con otras.

Un hombre colocó una antena de televisión abierta para disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo, lo que provocó que las imágenes del encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo J le lleguen 30 segundos antes que al resto de los vecinos. Por lo tanto, un grito de gol desató la furia de los hogares adyacentes.

Este fanático tomó la decisión de salir al balcón de su departamento para celebrar el gol de Argentina e inmediatamente comenzó a recibir insultos de las personas que viven en otros inmuebles cercanos o escuchó que segundos más tarde se acoplaron al festejo.

La reacción en las redes sociales

Uno de los usuarios aseguró que el problema del delay con otros vecinos "no es que grite los goles" durante los partidos sino es que "en un ataque prometedor" sabes que no va a ser gol si no lo escuchas a él antes.

Alguno de los internautas cuestionaron la vehemencia con la que el hombre gritó el gol al tratarse de un primer partido de fase de grupos, por tal motivo, lo calificaron como "un malaleche al pedo" o que "estaba más contento por cagar a los vecinos que por el gol en sí".

Sin embargo, una gran mayoría enfatizaron que "deberían putear a los cableoperadores" o que se podría solucionar "con el volumen bien fuerte y las ventanas cerradas" debido a que "estamos en pleno invierno".

"Mirá si no voy a gritar el gol porque a mi vecino le llega con delay", "comprense una antena" o "cualquiera puede verlo por TDA" fueron otros de los comentarios que recibió la publicación que causó furor en redes sociales.



