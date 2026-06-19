Kempes elogió a la Selección Argentina: "Es la mejor que vi en el Mundial"

Mario Alberto Kempes, histórico goleador campeón del mundo con Argentina en 1978, elogió a la Selección nacional tras el debut en el Mundial 2026 y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni fue el mejor que vio en el arranque del torneo. "Esta Selección nos puede dar una gran alegría. Es la mejor que he visto, he visto prácticamente todos los partidos. Francia e Inglaterra sacaron los partidos adelante, Ecuador, Paraguay y Uruguay no pudieron, pero la mejor fue Argentina", señaló durante una entrevista con Nelson Castro en Vamos Rivadavia, programa que se emite por Radio Rivadavia AM630.

El exdelantero también se refirió a algunos resultados inesperados del inicio de la Copa del Mundo y marcó especialmente el empate de España ante Cabo Verde como una de las sorpresas de la primera fecha. "Me sorprendió lo de España ante Cabo Verde, pero son cosas que pueden pasar", indicó, al analizar un Mundial que ya mostró partidos cerrados y dificultades para varios equipos candidatos.

Kempes remarcó además que el contexto de la Selección argentina es particular por la enorme expectativa que genera en el país y por la presión que recae sobre cada futbolista. "Los que están dentro de la cancha tienen una pequeña presión: 45 millones de argentinos están pendientes de lo que haga la Selección", expresó.

La comparación con Menotti y Bilardo

En ese sentido, Kempes valoró el trabajo de Scaloni y lo comparó con otros grandes procesos de la historia del fútbol argentino, como los de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. "Scaloni hizo una revolución de la Selección argentina como la hizo Menotti, pero no había tanta experiencia de los jugadores como hay ahora. En el 86 Bilardo tuvo a Diego, ahora Scaloni lo tiene a Messi como líder, lo utiliza pero no lo desgasta y eso es una gran virtud", analizó.

Para Kempes, una de las claves del ciclo actual pasa por la madurez del plantel, la base sostenida en el tiempo y la manera en la que el cuerpo técnico administra las cargas de sus figuras en una temporada cada vez más exigente. "Hoy se juegan muchos partidos en la temporada y se agrega uno más en el Mundial. El problema es que venís de tres años y medio. Algunos equipos ya se conocen y, como Argentina, mantienen una gran base", explicó.

El nuevo lugar de Messi en el equipo

El campeón del mundo también volvió a rendirse ante Lionel Messi, autor de un hat-trick en el debut argentino, y aseguró que ya resulta difícil encontrar nuevas palabras para describir su vigencia. "Tantas cosas se han dicho de Messi que faltan palabras para seguir diciendo que, a esta altura de su carrera, haya entrado con tantas ganas", sostuvo Kempes.

De todos modos, el exatacante aclaró que la gran actuación del capitán no debe tapar el funcionamiento colectivo del equipo, al que vio firme, con identidad y capacidad para superar momentos incómodos durante el partido. "No solamente hizo los tres goles. Argentina jugó muy bien, pasó minutos de zozobra, pero después dominó todo el partido. Es un equipo que sabe a lo que juega", remarcó.

Kempes también subrayó un cambio profundo en la relación del plantel con Messi: ya no lo mira únicamente como el salvador absoluto, sino como un líder integrado a una estructura que lo acompaña. "A Messi lo tienen como un compañero más, no como aquella persona que los va a salvar", afirmó.