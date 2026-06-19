Scaloni, con 3 dudas para el duelo ante Austria: ¿Julián se mete en el 11?

La Selección Argentina tuvo un auspicioso debut en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. De cara a la segunda fecha, se esperan cambios en el equipo para enfrentar a Austria.

El entrenador Lionel Scaloni maneja algunas dudas respecto al once que saldrá al AT&T Stadium de Dallas para intentar seguir por la senda del triunfo. Con posibles cambios en el fondo y en la delantera, también podría haber modificaciones en la mitad de la cancha.

El periodista Esteban Edul planteó, con los ojos puestos en el lunes, que el técnico argentino podría optar por el ingreso de Nahuel Molina en el lateral, desplazando a Gonzalo Montiel del arranque.

En la delantera, el acompañante de Messi podría ser Julián Álvarez: el atacante del Atlético Madrid le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez y estaría desde el inicio en el once.

Finalmente, se especula que también podría salir del equipo Thiago Almada, aunque no hay más informaciones al respecto sobre quién sería su reemplazante.

El partido entre Argentina y Austria será el lunes a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium, de Dallas.



