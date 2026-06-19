Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MERCADO DE PASES

Boca tiene a su primer refuerzo: acordó la llegada de Leandro Lozano desde Argentinos Juniors

El lateral derecho uruguayo de 27 años firmará contrato por tres temporadas y se convertirá en la primera incorporación del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. La operación ronda los 3,5 millones de dólares.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Boca dio el primer paso fuerte en el mercado de pases y acordó la incorporación de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años que llega desde Argentinos Juniors. El futbolista firmará contrato por tres temporadas y se convertirá en el primer refuerzo con el que contará Rodolfo Arruabarrena para afrontar el segundo semestre.

La negociación se destrabó durante las últimas horas, luego de intensas conversaciones entre las dirigencias de ambos clubes. Finalmente, el pase se cerrará por una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares, en una operación que era considerada prioritaria por el nuevo cuerpo técnico.

Un lateral que llega tras un gran presente

Lozano arriba al conjunto de La Ribera después de consolidarse como una de las piezas más importantes de Argentinos Juniors durante el primer semestre del año. Bajo la conducción de Nicolás Diez, fue titular indiscutido y tuvo un papel clave en la campaña que llevó al "Bicho" hasta las semifinales del Torneo Apertura.

En lo que va de 2026, el defensor disputó 17 partidos oficiales, entregó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas, manteniendo una regularidad que despertó el interés de Boca en un puesto donde el plantel necesitaba incorporar variantes de jerarquía.

La primera decisión fuerte de Arruabarrena

La llegada de Lozano responde directamente a una decisión futbolística del entrenador, que ya comenzó a reordenar el plantel para el segundo semestre. De hecho, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga fueron informados de que no serán tenidos en cuenta, por lo que el club salió rápidamente a buscar un reemplazante.

Con ese panorama, Boca apostó por un futbolista con recorrido, intensidad y capacidad para competir desde el primer día. En Lozano encontró una opción que combina buen presente en el fútbol argentino y una rápida adaptación al equipo.

Además, el cuerpo técnico pretende que Dylan Gorosito siga formando parte del plantel profesional como una de las alternativas para el lateral derecho y pueda pelear el puesto durante el segundo semestre. Mientras tanto, la llegada del uruguayo representa el primer movimiento fuerte del mercado para un Boca que busca renovar su plantel de cara a los próximos desafíos.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Boca Juniors