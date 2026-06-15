El lamento Antonio Mohamed por no haber sido elegido como entrenador de Boca

Mientras Rodolfo Arruabarrena se prepara para iniciar su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors, uno de los nombres que sonó con fuerza antes de la elección fue el de Antonio Mohamed. Aunque finalmente la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme optó por el Vasco, el Turco se refirió por primera vez a los rumores que lo vincularon con el club de la Ribera.

En una entrevista con DSports, Mohamed reconoció que existieron posibilidades concretas de llegar al Xeneize y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: "Insisto que ya llegará mi momento en Boca".

Antonio Mohamed habló sobre la posibilidad de dirigir Boca

Actualmente, Mohamed atraviesa un gran presente en México, donde tiene contrato vigente con Toluca y viene de consagrarse campeón. Esa situación fue uno de los principales obstáculos para que las negociaciones avanzaran en esta oportunidad.

Sin embargo, el entrenador admitió que la posibilidad estuvo más cerca que nunca.

"Creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación", aseguró el Turco durante la entrevista, dejando en claro que sintió un importante respaldo por parte de los simpatizantes de Boca.

El sueño pendiente de Mohamed y su guiño al fútbol argentino

Además de referirse al interés del conjunto azul y oro, Mohamed habló sobre sus objetivos a futuro y sorprendió con una confesión vinculada al club de sus amores. "Tengo el sueño de ser presidente de Huracán también", expresó el entrenador en referencia a Huracán.

A pesar de su exitoso presente en el exterior, el DT no descartó un regreso al fútbol argentino en el futuro. "Mientras tanto seguiré trabajando", concluyó, una frase que muchos interpretaron como una señal de que mantiene abierta la posibilidad de dirigir tanto a Boca como de volver a involucrarse activamente en Huracán.

Boca eligió a Arruabarrena, pero Mohamed mantiene la ilusión

La dirigencia de Boca avanzó rápidamente por Arruabarrena y alcanzó un acuerdo en pocas conversaciones para que asuma el cargo durante la próxima temporada y media. Sin embargo, las declaraciones de Mohamed dejaron en evidencia que el interés entre ambas partes existió y que la historia podría tener un nuevo capítulo más adelante.

Por ahora, el Turco continuará su carrera en México, aunque dejó un mensaje que alimenta la expectativa de los hinchas xeneizes: su deseo de dirigir Boca sigue intacto.