Bélgica vs. Egipto, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo velo en vivo

Bélgica y Egipto juegan hoy lunes, desde las 16 en el Seattle Stadium, por la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en el Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro del cotejo será el brasileño Ramon Abatti, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves, mientras que el cuarto árbitro será Kevin Ortega (Perú), misma nacionalidad que árbitro de reserva Michael Orue. Además, Juan Soto (Venezuela) estará a cargo del VAR, Leodán González (Uruguay) del AVAR y Carlos del Cerro Grande (España) de soporte del VAR.

Bélgica, equipo dirigido por Rudi García, llega con contundentes victorias en los amistosos con la goleada por 5 a 0 ante Túnez y la victoria por 2 a 0 frente a Croacia. Su fortelaza se basa en su poderío goleador y en sus figuras Kevin de Bruyne, Jérémy Doku y Thibaut Courtois.



Egipto, comandado por Hossam Hassan Hassanein Hussein, viene de perder 2 a 1 con Brasil en un duelo preparatorio y de ganarle a Rusia por 2 a 1. La esperanza tiene nombre y apellido, Mohamed Salah.

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Bélgica y Egipto por el Mundial 2026 será televisado por DSports y TyC Sports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Probables formaciones de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

A qué hora juegan Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:00, lunes 15 de junio de 2026

México (DF): 13:00, lunes 15 de junio de 2026

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00, lunes 15 de junio de 2026

Chile, Venezuela, Bolivia, USA (costa este): 15:00, lunes 15 de junio de 2026

Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.Rudi GarcíaEl Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet.: Hossam Hassan.