Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PARTIDO ATRACTIVO

Bélgica vs. Egipto, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo velo en vivo

Bélgica y Egipto inician su participación en el Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, en un duelo que promete.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Bélgica y Egipto juegan hoy lunes, desde las 16 en el Seattle Stadium, por la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en el Estados Unidos, México y Canadá

El árbitro del cotejo será el brasileño Ramon Abatti, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves, mientras que el cuarto árbitro será Kevin Ortega (Perú), misma nacionalidad que árbitro de reserva Michael Orue. Además, Juan Soto (Venezuela) estará a cargo del VARLeodán González (Uruguay) del AVAR Carlos del Cerro Grande (España) de soporte del VAR.

Bélgica, equipo dirigido por Rudi García, llega con contundentes victorias en los amistosos con la goleada por 5 a 0 ante Túnez y la victoria por 2 a 0 frente a Croacia. Su fortelaza se basa en su poderío goleador y en sus figuras Kevin de Bruyne, Jérémy Doku y Thibaut Courtois.

Egipto, comandado por Hossam Hassan Hassanein Hussein, viene de perder 2 a 1 con Brasil en un duelo preparatorio y de ganarle a Rusia por 2 a 1. La esperanza tiene nombre y apellido, Mohamed Salah.

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Bélgica y Egipto por el Mundial 2026 será televisado por DSports y TyC Sports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium,  Flow, DGO y Telecentro Play.

Probables formaciones de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026


Bélgica:  Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

A qué hora juegan Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:00, lunes 15 de junio de 2026
  • México (DF): 13:00, lunes 15 de junio de 2026
  • Colombia, Ecuador, Perú: 14:00, lunes 15 de junio de 2026
  • Chile, Venezuela, Bolivia, USA (costa este): 15:00, lunes 15 de junio de 2026

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Bélgica