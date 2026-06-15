Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan tras su fracaso en Manchester United

El Milan cerró el fichaje de Ruben Amorim como nuevo entrenador, quien firmará su contrato hasta junio de 2028 con la chance de extenderlo un año más según se consigan los objetivos planteados o no. El propietario del equipo italiano Gerry Cardinale siempre lo tuvo en la cabeza y por fin puede cerrar un trato con él .

El técnico portugués de 41 años tiene nuevo trabajo tras su salida en Manchester United, club en el que duró 14 meses. En la Premier League, dirigió 47 partidos, logrando un porcentaje de victorias del 32%, con 16 victorias, 14 empates y 19 derrotas.

Amorim ya había estado en el radar del club hace dos temporadas, antes de que se optara por Paulo Fonseca. Con su llegada, los Rossoneri apuntan a una línea defensiva alta, pressing agresivo y recuperación inmediata del balón.