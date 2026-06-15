Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CONSIGUIÓ TRABAJO

Ruben Amorim es el nuevo entrenador del Milan tras su fracaso en Manchester United

Ruben Amorim, que no tenía equipo tras haber sido despedido por Manchester United, tiene todo arreglado con el Milan.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Milan cerró el fichaje de Ruben Amorim como nuevo entrenador, quien firmará su contrato hasta junio de 2028 con la chance de extenderlo un año más según se consigan los objetivos planteados o no. El propietario del equipo italiano Gerry Cardinale siempre lo tuvo en la cabeza y por fin puede cerrar un trato con él .

El técnico portugués de 41 años tiene nuevo trabajo tras su salida en Manchester United, club en el que duró 14 meses. En la Premier League, dirigió 47 partidos, logrando un porcentaje de victorias del 32%, con 16 victorias, 14 empates y 19 derrotas.

Amorim ya había estado en el radar del club hace dos temporadas, antes de que se optara por Paulo Fonseca. Con su llegada, los Rossoneri apuntan a una línea defensiva alta, pressing agresivo y recuperación inmediata del balón.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Ruben Amorim