Suecia aplastó a Túnez y arrancó con una goleada en el Grupo F

Suecia tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 al golear por 5-1 a Túnez en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo F.

El conjunto europeo tomó el control del partido desde el inicio y abrió el marcador a los siete minutos gracias a Yasin Ayari. Más tarde, Alexander Isak amplió la diferencia con una gran definición para el 2-0.

Antes del descanso, Túnez logró descontar mediante un cabezazo de Omar Rekik y se fue al entretiempo con expectativas de reacción.

Sin embargo, Suecia volvió a imponer condiciones en el complemento. Viktor Gyökeres anotó el tercero tras aprovechar un error defensivo rival y, en los minutos finales, Mattias Svanberg marcó el cuarto apenas segundos después de ingresar desde el banco. Ya en tiempo de descuento, Ayari selló la goleada con su segundo tanto de la noche.

Con este resultado, Suecia quedó como único líder del Grupo F con tres puntos, por encima de Países Bajos y Japón, que habían empatado 2-2. En la próxima fecha, los suecos enfrentarán a Países Bajos, mientras que Túnez buscará recuperarse ante Japón.