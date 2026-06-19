El Mundial 2026 alcanzó una marca negativa relacionada con las tarjetas rojas: cuántas expulsiones hubo

En las últimas horas se inició la segunda fecha del Mundial 2026 que ya estableció varias marcas, aunque una de ellas es bastante negativa.

Es que, luego de solamente 28 partidos, el certamen ya tuvo seis expulsados, una cifra que dejó atrás lo sucedido en las dos copas del mundo precedentes.

Tanto es así que, en Rusia 2018 y Qatar 2022 los árbitros sacaron apenas cuatro tarjetas rojas en los 64 cotejos de todo el torneo.

La llamativa estadística podía comenzar a vislumbrarse en el duelo entre México y Sudáfrica que, con tres, se convirtió en el encuentro inaugural con más expulsiones de la historia.

Pero más allá de que todavía falta mucho, la cita mundialista con más sancionados continúa siendo Alemania 2006, con un total de 28 rojas, de las cuales cuatro ocurrieron en el recordado encuentro entre Portugal y Países Bajos.

Cabe recordar que, para esta Copa Mundial, los jugadores que digan cosas con la boca tapada y quienes pretendan dejar el campo de juego en señal de protesta serán castigados de la peor manera.

Además, el número de tarjetas podría influir en la clasificación para los 16avos de final debido al criterio de fair play ante un eventual desempate entre dos o más seleccionados.