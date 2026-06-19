Lamine Yamal se rindió ante Messi: "Cada partido demuestra que es el mejor de la historia"

El futbolista español Lamine Yamal se rindió ante Lionel Messi después del hat-trick del capitán argentino en el debut de la Selección ante Argelia en el Mundial 2026 y aseguró que el rosarino demuestra en cada partido que es "el mejor jugador de la historia". El juvenil del Barcelona habló en la previa del próximo compromiso de su selección y no esquivó la consulta sobre la actuación de Messi, quien volvió a paralizar al mundo con tres goles en el estreno argentino.

"Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia", afirmó Yamal, en una frase que rápidamente tuvo repercusión por el peso de quien la pronunció: una de las grandes apariciones del fútbol mundial y uno de los nombres señalados como heredero generacional. El elogio cobra un valor especial si se tiene en cuenta el presente del propio Yamal, considerado por gran parte de la prensa europea como el sucesor natural de las grandes figuras del fútbol mundial y uno de los nombres centrales de la nueva generación que debuta en este Mundial.

Sin lugar para las dudas

El extremo español fue incluso más contundente al referirse a las discusiones que todavía rodean la figura del capitán argentino. "Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente", sostuvo Yamal, al dejar en claro que para él el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos ya no admite demasiadas vueltas. La frase se suma a una larga lista de reconocimientos que distintas figuras del fútbol actual le vienen dedicando a Messi a lo largo de este Mundial, en un contexto donde el capitán argentino sigue sumando hitos pese a estar en la recta final de su carrera.

La declaración tuvo un condimento especial porque el propio jugador reconoció que su ídolo personal es Neymar, una de las figuras que más lo marcó desde chico y uno de los talentos más admirados por la nueva generación. "Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos", remarcó Yamal, marcando una diferencia entre la admiración emocional por el brasileño y la valoración histórica del argentino. La distinción que traza Yamal entre ídolo de infancia y mejor de la historia resume bien el lugar que ocupa Messi incluso entre los futbolistas que crecieron admirando a otros referentes del deporte.