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Los hinchas de Brasil recurrieron a una curiosa maldición para mufar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

En la previa del duelo contra Haití, los hinchas de Brasil le mandaron malas vibras a la Selección Argentina para que pierda en el Mundial 2026.

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En el fútbol, una de las cosas que más alegría genera además de las victorias propias, son las derrotas de los acérrimos rivales. Para que eso suceda, muchos están dispuestos a hacer cualquier cosa.

A ese respecto, los hinchas de Brasil protagonizaron un curioso hecho en la previa del duelo ante Haití por el Grupo C e intentaron echarle una maldición a la Selección Argentina para frenarle el buen andar y que pierda en el Mundial 2026.

Tanto es así que, en Filadelfia, donde la Verdeamarela jugará esta noche, se encuentra la conocida estatua de Rocky, el mítico personaje que encarnó el actor Sylvester Stallone, la cual posee malas vibras.

La leyenda dice que los equipos cuyas camisetas se le calzan a la escultura luego encuentran la derrota. De hecho, eso le ocurrió a Ecuador en su reciente paso por la ciudad: la casaca de la Tri fue colocada sobre el boxeador y después llegó la caída ante Costa de Marfil.

Los hinchas de Brasil recurrieron a una curiosa maldición para mufar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por todo ello, los fanáticos del Scratch impulsaron una campaña para que nadie se atreva a ponerle la remera amarilla a la estatua y, en su lugar, lo vistieron con la Albiceleste.

Las imagenes dieron vuelta al mundo y generaron cientos de repercusiones. No vaya a ser cosa que el combinado caribeño le pegue una piña al elenco de Carlo Ancelotti y lo deje al borde del nocaut.

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