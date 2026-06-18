Brasil: procesaron al argentino acusado de fotografiar a un niño y compartir comentarios racistas

La Justicia de Brasil formalizó el inicio del proceso penal contra el arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias, oriundo de Santiago del Estero, quien está acusado de racismo. La decisión fue tomada por el Juzgado de la 1ª Vara Criminal de São João del-Rei al aceptar la denuncia del Ministerio Público. De esta manera, se dio por cerrada la investigación preliminar.

El hecho denunciado ocurrió a bordo del tradicional tren turístico María Fumaça, en el estado de Minas Gerais. Una pasajera advirtió que Murias, de 63 años, le tomaba fotografías y grababa videos sin autorización a un nene brasileño de siete años.

Luego de que una pasajera alertara a la madre del menor, las autoridades policiales intervinieron de inmediato y detuvieron al implicado en flagrancia.

Al revisar el celular del acusado, los peritos hallaron las imágenes del menor enviadas a un chat de WhatsApp con contactos en Argentina. Las fotos estaban acompañadas por comentarios discriminatorios y alusiones directas a la esclavitud.

Entre las frases detectadas figuraban expresiones en las que sugería "llevarse al nene como esclavo" o consultaba a conocidos si "querían una esclava para cuidar a sus nietas".

La legislación brasileña mantiene una postura estricta frente a los delitos de odio. El fiscal del caso, Felipe Guimarães Amantéa, rechazó de forma tajante cualquier acuerdo de no persecución penal. El funcionario basó su negativa en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la cual excluye a los delitos raciales de este tipo de beneficios procesales.

Con el procesamiento firme, la causa ingresará en la etapa de instrucción judicial. El tribunal establecerá el cronograma oficial de audiencias en las próximas semanas.

Durante esta instancia declararán la familia de la víctima, la testigo presencial del tren, los peritos informáticos y el propio imputado antes de que se dicte una sentencia definitiva. De ser hallado culpable, Murias se expone a una pena mayor a los cuatro años de cárcel.