Amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar el cuerpo del youtuber

El Instituto Médico Legal de Río de Janeiro entregó este miércoles el cuerpo del youtuber Gaspi, luego del choque de helicópteros ocurrido el pasado domingo, con el fin de iniciar el proceso de repatriación.

Dos amigos del streamer viajaron al país vecino para realizar los trámites burocráticos debido a que los padres de la víctima no pudieron trasladarse. El hecho dejó un saldo de varias víctimas fatales, entre las que ya fueron identificadas el cineasta argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

En tanto, los peritos forenses aún no lograron confirmar la identidad del cuerpo del cantante estadounidense Oliver Tree.

Las hipótesis del accidente

La investigación por la colisión, ocurrida el domingo cerca de las 9:00 en un estacionamiento del concesionario automotor BYD, se mantiene abierta.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) analiza los restos de las aeronaves, mientras que la Policía Civil aguarda los planes de vuelo para establecer los itinerarios correspondientes.

Las imágenes recabadas muestran que uno de los helicópteros avanzaba en línea recta cuando el segundo se aproximó desde la derecha.



Los investigadores evalúan si uno de los pilotos se desvió de su ruta e invadió la trayectoria del otro, aunque no se descartan posibles fallas mecánicas. Hasta el momento, no se ha determinado en cuál de los dos vehículos viajaban los pasajeros.

Investigación por presunto transporte clandestino

La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil comenzó a investigar si alguna de las aeronaves realizaba transporte ilegal de pasajeros en la zona de Recreio dos Bandeirantes.



El director de la agencia, Tiago Faierstein, detalló que los pilotos poseían experiencia y que las condiciones de los helicópteros eran normales antes del impacto, pero advirtió sobre la posibilidad de irregularidades.

"Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso", declaró el funcionario a los medios locales.

Por otra parte, se constató que el propietario del helicóptero PP-MAC, Oswaldo de Luca Filho, había recibido una multa de 8 mil reales por parte de la ANAC en julio de 2025. La sanción se aplicó tras haberse negado a presentar libros y documentos contables requeridos por los inspectores del organismo.