Cayó un avión en las cercanías de Kansas City y fallecieron 12 personas

Una avioneta en la que se realizaban vuelos para tirarse en paracaídas cayó esta tarde y, hasta el momento, hay 12 muertos. El siniestro aéreo se registró en las cercanías del Butler Memorial Airport, ubicado en la localidad de Butler, en las proximidades de la ciudad de Kansas City.

Según informaron fuentes oficiales, la aeronave experimentó dificultades técnicas y se precipitó a tierra en el momento en que intentaba levantar vuelo.

El hecho movilizó de inmediato a diversas agencias de emergencia y seguridad, que acudieron a la zona para coordinar las tareas de asistencia médica, rescate y control del fuego tras el impacto.

Despliegue de emergencia en el lugar

El sargento Justin Ewing informó que la aeronave, que transportaba pasajeros con el objetivo de realizar saltos en paracaídas, cayó de forma directa en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió tras la colisión.

Las dotaciones de bomberos trabajaron en el terreno para extinguir las llamas que consumieron la estructura del transporte de civil.

Hasta el momento, las autoridades policiales y de aviación civil de la región precisaron que todavía se desconocen los motivos específicos que originaron el fatal accidente, por lo que se iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas de la falla en el despegue.