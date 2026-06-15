De qué trata "Gaspi visita tu hogar", el último proyecto del youtuber y el cineasta argentino fallecidos

La plataforma de streaming en la que trabajaba Gaspi, prepara una programación especial para homenajear al creador de contenido Gaspar Prim Díaz, y al director audiovisual Lucas Vignale, tras conocerse la trágica noticia de su fallecimiento en Brasil.

Según pudo saber Crónica, el tributo central gira en torno a "Gaspi visita tu hogar", el proyecto conceptual que la dupla dejó grabado antes de su deceso y que se distancia de los formatos tradicionales del streaming actual.

Un formato de comedia negra y ficción

La propuesta audiovisual combina entretenimiento, telerrealidad y ficción en episodios con una duración aproximada de 20 minutos.

Aunque la premisa inicial sugería un formato tradicional donde el conductor visitaba las viviendas de sus seguidores para conocer sus historias, el lanzamiento de los primeros capítulos reveló una elaborada producción estructurada como un falso documental.

A pesar de que el propio youtuber invita a la audiencia a enviar sus vivencias en el inicio del envío, la descripción oficial de la obra aclara de manera explícita que "el contenido es completamente ficticio y las personas que aparecen son actores interpretando roles".

El desarrollo del ciclo apela a la comedia negra y a la actuación de método para construir su narrativa.

El reconocimiento a la búsqueda artística

El director y cofundador de Blender, Iván Liska, destacó el valor de la producción y definió a Gaspar Prim Díaz como "la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo" que conoció en su trayectoria profesional.

Iván Liska también expresó su pesar por la pérdida de Lucas Vignale y valoró el riesgo estético tomado por la dupla en el contexto de los medios digitales actuales: "Tuvieron la valentía de hacer algo distinto a lo que nos tenían acostumbrados. Una búsqueda artística en esta época es prácticamente un acto de rebeldía".



Finalmente, las mismas fuentes indicaron que el canal de streaming modificó su grilla habitual para dedicar la jornada a recordar el trabajo de ambos realizadores.